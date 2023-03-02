Победителей конкурсов педагогического мастерства назовут в Тюмени 3 марта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Награждение победителей и призеров городских конкурсов "Педагог года", "Сердце отдаю детям" и конкурса профмастерства среди специалистов сферы культуры пройдет в Тюмени 3 марта. Мероприятие начнется в 12 часов во Дворце культуры "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1), сообщает городской департамент образования.

В этом году участниками очного этапа городского конкурса "Педагог года – 2023" стали 90 представителей системы образования. Они проявили себя в девяти номинациях: "Учитель года", "Воспитатель года", "Педагог-психолог года", "Учитель-дефектолог года", "Педагогический дебют" (учитель), "Педагогический дебют" (педагог дошкольного образования), "Классный руководитель года", "Молодой руководитель года", "Советник года по воспитанию".

В городском конкурсе "Сердце отдаю детям" состязались 27 участников из 23 учреждений отрасли спорта и молодежной политики. Победителей определяли в номинациях "Педагог дополнительного образования", "Тренер" и "Педагог-наставник".

В пяти номинациях конкурса профессионального мастерства среди специалистов сферы культуры приняли участие 24 человека. Это педагоги, библиотекари, сотрудники культурно-досуговых учреждений, руководители клубных формирований, а также молодые специалисты.

Добавим, награды победителям и призерам конкурсов вручат представители администрации Тюмени и глава города Руслан Кухарук.