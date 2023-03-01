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Тюменские студенты-медики рассказывают школьникам о здоровом рационе

Общество, 16:32 01 марта 2023

vk.com/new_tyumsmu | Фото: vk.com/new_tyumsmu

Интерактивный семинар о здоровом рационе для восьмиклассников и педагогов тюменской школы №70 провели профессор кафедры факультетской терапии Тюменского медицинского университета Елена Дороднева и студентки 4 курса института клинической медицины Екатерина Кудратова и Милена Власова.

Они рассказали об особенностях рациона и продуктах, необходимых для роста и развития детей и подростков, о режиме дня. Школьники заполнили анкету по вопросам информированности о здоровом питании, сообщает пресс-служба вуза.

"Подростки проявили живой интерес к лекции, спрашивали об употреблении сладостей и фаст-фуда. За проверенной информацией о питании и продуктах я рекомендую обращаться к проекту Роспотребнадзора "Здоровое питание", сайт включает много материалов, посвященных формированию культуры питания", - сказала Елена Дороднева.

Семинар организовал центр компетентностных технологий Тюменского ГМУ при поддержке ООО "Фабрика здоровой еды" в рамках проекта "Образовательный трекер для школьников "Основы здорового питания".

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# здоровое питание , питание , Тюменский медицинский университет , школьники

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