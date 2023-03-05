В Тобольске в "Ночь музеев" представят сибирские монеты XVIII века

| Фото: vk.com/maierelenaculture | Фото: vk.com/maierelenaculture

Коллекцию нумизматики со знаменитой "сибирской монетой", которая чеканилась с 1766 по 1781 годы на Сузунском монетном дворе, представят сотрудники Тобольского музея-заповедника во время акции "Ночь музеев" 21 мая. В фондах музея находится большое количество монет разной степени сохранности.

Об этом директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер написала на своей странице во ВКонтакте.

"Эти монеты считались региональными, они находились в обращении только в Сибирской губернии. В европейскую часть России ее вывоз был строжайше запрещен", - рассказала она.

Историческое здание, где сегодня находятся главные сокровища Тобольского музея-заповедника, возведено в XIX веке как "Арестантский корпус № 3" и является частью архитектурного комплекса Тюремного замка. В 2022 году на средства, выделенные по решению губернатора Тюменской области Александра Моора, здание оборудовано под современное фондохранилище, соответствующее всем необходимым требованиям.

Здесь установлены мобильные стеллажи для размещения архивных документов и фотографий, передвижные сетки для компактного хранения коллекции "Живопись", валы для хранения ковров, оборудовано отдельное изолированное помещение с сейфами для коллекций "Драгметаллы" и "Оружие" и многое другое. Для проведения мероприятий по дезинфекции и дезинсекции музейных предметов, выполненных из меха, даже приобретены морозильные камеры.

В настоящее время музейные работники проводят раскладку предметов, а это более 400 тысяч единиц хранения, разделенных на 40 фондовых коллекций.