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Браконьер заплатит 65 тысяч рублей за отстрел глухаря в заказнике Тобольского района

Происшествия, 19:12 01 марта 2023

Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Штраф в 65 тыс. рублей заплатит браконьер за отстрел глухаря в заказнике Тобольского района. Незаконную охоту на территории Абалакского природно-исторического комплекса пресек охотинспектор, сообщает прокуратура Тюменской области.

У браконьера также изъяли винтовку ИЖ "Соболь" и гильзы. Вещественные доказательства передали в территориальное отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Приговор в законную силу не вступил.

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# браконьеры , незаконная охота , штраф

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