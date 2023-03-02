Браконьер заплатит 65 тысяч рублей за отстрел глухаря в заказнике Тобольского района

| Фото: Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Штраф в 65 тыс. рублей заплатит браконьер за отстрел глухаря в заказнике Тобольского района. Незаконную охоту на территории Абалакского природно-исторического комплекса пресек охотинспектор, сообщает прокуратура Тюменской области.

У браконьера также изъяли винтовку ИЖ "Соболь" и гильзы. Вещественные доказательства передали в территориальное отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Приговор в законную силу не вступил.