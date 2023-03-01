В Тюменской области пилотный центр военной подготовки откроют в мае 2023 года

| Фото: vk.com/avanpost72 | Фото: vk.com/avanpost72

Пилотные центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи создают в 12 регионах РФ, в том числе в Тюменской области. Они откроются в мае 2023 года.

По информации правительства РФ, ключевая роль в создании центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания отведена Российскому союзу боевых искусств, который объединяет 71 федерацию различных стилей и направлений спортивных единоборств. За 17 лет существования РСБИ воспитал почти 3 тысячи мастеров спорта, более 700 мастеров спорта международного класса, более 150 заслуженных мастеров спорта России. В секциях РСБИ занимаются более 5 млн человек.

Для размещения центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания выбраны Бурятия, Донецкая Народная Республика, Калмыкия, Татарстан, Чеченская Республика, Хабаровский край, Белгородская, Кемеровская, Псковская, Свердловская, Тюменская области и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Для работы отобрано 216 инструкторов. К обучению в каждом из них приступит смена в 300 человек. В течение года планируется обучить не менее 9 тысяч человек.

Центры будут заниматься подготовкой и обучением молодёжи в возрасте 14–35 лет, включая школьников и студентов. Было поддержано предложение использовать центры в качестве площадки для повышения квалификации молодых педагогов, обучающих школьников по учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности".