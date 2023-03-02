Тюменский путеводный фестиваль "Проводник" стал победителем всероссийского конкурса

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Путеводный фестиваль "Проводник" ТАРКИ признан победителем Всероссийского фестиваля "Ночь заводов" в номинации "Завод-гигант". Итоги конкурсного отбора проектов, которые получат поддержку организаторов, объявлены 1 марта. Всего 90 промышленных объектов страны отправили заявки на участие в конкурсе, из них отобрано 18 победителей из 16 регионов.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

Именно команда ТАРКИ разработала проект фестиваля, который основан на концепции преобразования территории ж/д вокзала Тюмени.

"Фестиваль важен для Тюмени, Тюменской области. С одной стороны – это большой праздник для людей, с другой – технология запуска новых смыслов той территории, на которой они могут появиться. Мы ранее разработали концепцию преобразования территории в районе железнодорожного вокзала Тюмени. Фестиваль – пусковой механизм к началу больших изменений. И мы, и представители СвЖД хотим, чтобы эта территория была максимально привлекательной, узнаваемой для тюменцев и гостей города. Фестиваль "проводник" - это шанс начать эти большие преобразования", - считает Алексей Краев.

| Фото: ТАРКИ | Фото: ТАРКИ

В число победителей всероссийского конкурса "Ночь заводов" также вошел ЗапСибНефтехим в номинации "Завод-партнер".

Организаторы конкурса - Центр поддержки и развития современного искусства "ЗА АРТ" - говорят, что "Ночь заводов" - фестиваль, объединяющий искусство и индустриальные объекты, даст возможность развить туристическую привлекательность территории.

Победители номинации "Завод-гигант" разместят собственные культурные мероприятия на сайте фестиваля и получат федеральную информационную поддержку. А команды уровня "Завод-партнер" самостоятельно реализуют проекты по разработанной организаторами фестиваля концепции.

Фестиваль "Ночь заводов" реализуется Центром поддержки и развития современного искусства "ЗА АРТ" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Анжела Лебедева