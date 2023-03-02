В Тюмени услугами социальных семейных гостиных за два месяца воспользовались 314 человек

| Фото: vk.com/kuharuk_ruslan | Фото: vk.com/kuharuk_ruslan

10 социальных семейных гостиных работают в Тюмени. Их услугами воспользовались 314 человек с начала 2023 года. За помощью можно обращаться на сайт.

Об этом глава города Руслан Кухарук написал на своей странице во ВКонтакте.

"В хорошо оборудованных, по-домашнему уютных помещениях можно получить квалифицированную психологическую, правовую помощь, при необходимости оставить ребенка с педагогом, чтобы решить насущные задачи. Специалисты рассказывают о существующих мерах поддержки, помогают в зачислении детей на дополнительные занятия, предоставляют информацию по мастер-классам, концертам и утренникам, проводят психологические тренинги", - говорит Кухарук.

В социальной гостиной "В Доме Буркова" по ул. Дзержинского прошла встреча главы Тюмени с женщинами, которые обращались в центры ранее и их обозначенные вопросы требуют рассмотрения на уровне администрации города.

"Я пообщался в теплой обстановке с родными военнослужащих, ответил на их вопросы. Я дал соответствующие поручения, которые будут отрабатываться специалистами различных структур. Женщинами был озвучен и ряд инициатив, которые будут реализованы. На встречу мамы пришли с детьми, во время нашей беседы педагоги проводили с ними занятия: ребята сделали подарки для своих мам", - отметил глава города.

| Фото: vk.com/kuharuk_ruslan | Фото: vk.com/kuharuk_ruslan

Руслан Кухарук вручил женщинам приглашения на концерт Тюменского филармонического оркестра 8 марта. В ближайшее время такие же приглашения передадут и другим семьям военнослужащих города.