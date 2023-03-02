  • 2 марта 20232.03.2023четверг
  • В Тюмени -4..-6 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени услугами социальных семейных гостиных за два месяца воспользовались 314 человек

Общество, 21:25 01 марта 2023

vk.com/kuharuk_ruslan | Фото: vk.com/kuharuk_ruslan

10 социальных семейных гостиных работают в Тюмени. Их услугами воспользовались 314 человек с начала 2023 года. За помощью можно обращаться на сайт.

Об этом глава города Руслан Кухарук написал на своей странице во ВКонтакте.

"В хорошо оборудованных, по-домашнему уютных помещениях можно получить квалифицированную психологическую, правовую помощь, при необходимости оставить ребенка с педагогом, чтобы решить насущные задачи. Специалисты рассказывают о существующих мерах поддержки, помогают в зачислении детей на дополнительные занятия, предоставляют информацию по мастер-классам, концертам и утренникам, проводят психологические тренинги", - говорит Кухарук.

﻿

В социальной гостиной "В Доме Буркова" по ул. Дзержинского прошла встреча главы Тюмени с женщинами, которые обращались в центры ранее и их обозначенные вопросы требуют рассмотрения на уровне администрации города.

"Я пообщался в теплой обстановке с родными военнослужащих, ответил на их вопросы. Я дал соответствующие поручения, которые будут отрабатываться специалистами различных структур. Женщинами был озвучен и ряд инициатив, которые будут реализованы. На встречу мамы пришли с детьми, во время нашей беседы педагоги проводили с ними занятия: ребята сделали подарки для своих мам", - отметил глава города.

vk.com/kuharuk_ruslan | Фото: vk.com/kuharuk_ruslan

Руслан Кухарук вручил женщинам приглашения на концерт Тюменского филармонического оркестра 8 марта. В ближайшее время такие же приглашения передадут и другим семьям военнослужащих города.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Руслан Кухарук , социальные услуги

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:25 01.03.2023В Тюмени услугами социальных семейных гостиных за два месяца воспользовались 314 человек
21:11 01.03.2023Тюменский путеводный фестиваль "Проводник" стал победителем всероссийского конкурса
18:48 01.03.2023На Ямале готовят маршруты для победителей проекта "Больше, чем путешествие"
18:23 01.03.2023В Тюменской области пилотный центр военной подготовки откроют в мае 2023 года