Жителям Тюменской области предлагают зафиксировать встречу перелетных птиц

| Фото: vk.com/rbcu.tyumen | Фото: vk.com/rbcu.tyumen

Жителям Тюменской области предлагают стать участниками акции "Весна идет". Зафиксировать встречу перелетных птиц можно с 1 марта до 31 мая, сообщает Тюменское отделение Союза охраны птиц России.

Участникам необходимо фиксировать даты первых весенних встреч с перелетными птицами, возвращающимися на родину, а также отмечать проявление их весенней активности: пение, брачные игры, гнездовое поведение и другое.

Заявки ждут от школьников, студентов, педагогов, любителей птиц разных профессий и всех, кому интересна природа родного края. Нужно вступить в группу во ВКонтакте "Большой год в Тюменской области" и "Тюменское отделение Союза охраны Птиц России".

Комментарии о встречах прилетевших птицах в различных частях Тюменской области, а также особенности проявление их весенней активности нужно оставлять под данной записью сообщества "Большой год в Тюменской области", с указанием названия вида птицы, даты и места ее встречи.

Участник, приславший наибольшее количество встреченных видов птиц, фотографии приветствуются, но не обязательны, получит приз от Тюменского отделения Союза охраны птиц России – толстовку худи с символикой СОПРа, которая согреет вас весной и фото-календарь Геннадия Колотина "Самые яркие птички", который будет являться напоминанием об удивительных встречах с пернатыми.

В 2022 году первым весенним странником оказался грач, который был зарегистрирован необычайно рано для города Тюмени 18 февраля, а самая поздняя регистрация пришлась на 30 мая – отмечалось пение обыкновенного козодоя в Тюмени.