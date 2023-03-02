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Двухфакторную авторизацию ввели на портале Госуслуг

Общество, 14:20 02 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Двухфакторную авторизацию ввели на портале Госуслуг с марта. Пользователи все еще могут авторизоваться введя только логин и пароль, однако уже с июня подключение второго фактора станет обязательным для всех, сообщает Минцифры.

Второй фактор для авторизации – опция дополнительного смс на номер телефона. Вместе с тем в ведомстве отметили, что двухфакторная авторизация сможет защитить россиян, которые используют простые пароли для входа на Госуслуги.

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# госуслуги , Минцифры

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