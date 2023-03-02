65 пациентов прошли КТ с контрастом в тюменской поликлинике № 8 с начала года

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

65 раз провели компьютерную томографию с контрастом в тюменской поликлинике № 8 за январь и февраль 2023 года. Выполнение этой процедуры стало доступно пациентам медучреждения с конца 2022 года, сообщает областной департамент здравоохранения.

По словам главного врача поликлиники Анатолия Смоляренко, диагностика онкологических заболеваний на ранних стадиях является одним из приоритетов современной медицины. В том числе при помощи КТ.

"Большинство опухолей, особенно злокачественных, снабжаются кровью лучше здоровых тканей. Таким образом контрастное вещество накапливается в них, позволяя отличить, дифференцировать патологические ткани от здоровых, злокачественные новообразования от доброкачественных. КТ с контрастом назначается не всем пациентам. А только в тех ситуациях, когда требуется максимальная детализация", – пояснил он.