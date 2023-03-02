  • 2 марта 20232.03.2023четверг
  • В Тюмени -4..-6 С 7 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

65 пациентов прошли КТ с контрастом в тюменской поликлинике № 8 с начала года

Общество, 17:05 02 марта 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

65 раз провели компьютерную томографию с контрастом в тюменской поликлинике № 8 за январь и февраль 2023 года. Выполнение этой процедуры стало доступно пациентам медучреждения с конца 2022 года, сообщает областной департамент здравоохранения.

По словам главного врача поликлиники Анатолия Смоляренко, диагностика онкологических заболеваний на ранних стадиях является одним из приоритетов современной медицины. В том числе при помощи КТ.

"Большинство опухолей, особенно злокачественных, снабжаются кровью лучше здоровых тканей. Таким образом контрастное вещество накапливается в них, позволяя отличить, дифференцировать патологические ткани от здоровых, злокачественные новообразования от доброкачественных. КТ с контрастом назначается не всем пациентам. А только в тех ситуациях, когда требуется максимальная детализация", – пояснил он.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# здравоохранение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:17 02.03.2023Медали к юбилею свадьбы вручили двум семьям в Заводоуковске
17:16 02.03.2023Тюменский РМЗ АО "Транснефть – Сибирь" отмечает 45-летие с начала работы
17:05 02.03.202365 пациентов прошли КТ с контрастом в тюменской поликлинике № 8 с начала года
16:54 02.03.2023За обман клиента изготовитель мебели заплатил более 90 тысяч рублей