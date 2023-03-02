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За угон и кражу жителя Тюменской области лишили свободы

Происшествия, 15:26 02 марта 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

За угон автомобиля и кражу денег Голышмановский районный суд отправил в колонию ранее судимого 28-летнего жителя с. Аромашево.

Суд установил, что в октябре 2021 года и в феврале 2022 года обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду и отбывал наказание в колонии-поселении.

Несмотря на это, лишенный водительских прав мужчина в сентябре 2022 года вновь управлял автомобилем в состоянии опьянения. После распития спиртного со своим знакомым обвиняемый угнал его автомобиль и похитил из машины 5 тыс. рублей.

Cотрудники дорожно-патрульной службы задержали угонщика на ул. Ленина в с. Аромашево. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на три с половиной года в колонии общего режима, а также на пять лет лишил его водительских прав.

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# кража , суд , угон

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