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В России военнослужащие и члены их семей получили 174 тысячи кредитных каникул за четыре месяца

Экономика, 16:10 02 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

174 тысячи кредитных каникул получили военнослужащие и члены их семей в России с конца сентября 2022 года до 31 января 2023 года. Банки предоставили участникам СВО и членам их семей кредитные каникулы на 67,5 млрд рублей, в том числе в январе — на 3,9 млрд рублей по 6,8 тыс. кредитов, сообщает Центробанк.

Без учета кредитных каникул, оформленных в связи с СВО, банки за январь реструктурировали 68,1 тыс. кредитов граждан на 31,4 млрд рублей и 1,7 тыс. кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства на 56,7 млрд рублей.

Подробнее в бюллетене "Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса".

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# кредитные каникулы , Центробанк

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