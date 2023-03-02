Более 24 тысяч кубометров снега вывезли за сутки с улиц Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Более 24 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Тюмени за сутки. Активная уборка продолжается по всему областному центру, сообщает городская администрация.

Подрядные организации проводят патрульное прометание тротуаров, очистку пешеходных переходов и площадок остановочных пунктов, вывозят снег. Работы ведутся на улицах Щербакова, Таллинской, Пермякова, Осипенко, Алебашевской, Холодильной, 50 лет Октября, Тобольском тракте и в других местах.