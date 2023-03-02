Тюменские оперативники задержали подозреваемых в заказе и поджоге магазина

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Подозреваемых в заказе и поджоге продовольственного магазина, расположенного в одном из дачных кооперативов по Червишевскому тракту, задержали полицейские Тюменского района. Пожар потушили местные жители, заметившие дым, сообщает УМВД по Тюменской области.

В дежурную часть полиции Тюменского района поступило заявление о поджоге. Гражданин заявил, что неизвестные попытались сжечь его продовольственный магазин. В результате пожара повреждена часть товара, оконный блок, стеллаж и электрический чайник. Сумма ущерба составила более 120 тыс. рублей.

Сотрудники полиции изъяли на месте происшествия улики, которые, после проведения ряда экспертиз, позволили задержать подозреваемого в непосредственном исполнении, а также предполагаемых посредника и заказчика преступления.

Ранее судимый за различные преступления 55-летний житель с. Червишево признался в содеянном. Он пояснил, что совершить поджог ему предложил также ранее судимый 49-летний житель этого же села за 10 тысяч рублей.

По версии следствия, в утром посредник на автомобиле довез исполнителя до дачного кооператива. Мужчина топором разбил окно магазина, облил дизельным топливом и поджог подоконник, после чего злоумышленники скрылись с места происшествия. Полицейскими у гражданина изъяты топор и емкость с легковоспламеняющейся жидкостью.

Второй задержанный пояснил, что заказчиком преступления является 61-летний житель Тюмени. Предположительно, мотивом преступления стал застарелый спор между потерпевшим и предполагаемым заказчиком поджога.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому в поджоге судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным фигурантам избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.