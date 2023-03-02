  • 2 марта 20232.03.2023четверг
  • В Тюмени -7..-9 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

На дорогах Тобольского района работает около 20 единиц снегоуборочной техники

Общество, 18:31 02 марта 2023

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Около 20 единиц снегоуборочной техники работает на дорогах Тобольского района. В первую очередь чистят федеральные и региональные дороги с повышенным трафиком движения и автобусные маршруты, связывающие город и сельские поселения.

Как сообщает организация ДРСУ-6 АО "ТОДЭП", которая обслуживает села Тобольского района, после этого машины и грейдера заходят в населенные пункты.

3 марта техника будет в Прииртышском, Бизино и Верхних Аремзянах. "Чистят зимники. Сегодня прошли в направлении Чебурги и Тахтагула, уборочные машины идут в Нерду. Ночью бригады работали на ачирском зимнике, сейчас из Янгутума техника следует в Лайтамак", - пояснила директор ДРСУ-6 Вера Дробышева.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Тобольский район , уборка снега

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:31 02.03.2023На дорогах Тобольского района работает около 20 единиц снегоуборочной техники
18:12 02.03.2023Волонтеры проекта "Для самых стойких" помогают семьям мобилизованных и переселенцам в Тюменской области
18:01 02.03.20233 марта - события дня
17:38 02.03.2023Тюменское отделение "Женского движения Единой России" включается во все проекты по поддержке СВО