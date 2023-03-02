На дорогах Тобольского района работает около 20 единиц снегоуборочной техники

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Около 20 единиц снегоуборочной техники работает на дорогах Тобольского района. В первую очередь чистят федеральные и региональные дороги с повышенным трафиком движения и автобусные маршруты, связывающие город и сельские поселения.

Как сообщает организация ДРСУ-6 АО "ТОДЭП", которая обслуживает села Тобольского района, после этого машины и грейдера заходят в населенные пункты.

3 марта техника будет в Прииртышском, Бизино и Верхних Аремзянах. "Чистят зимники. Сегодня прошли в направлении Чебурги и Тахтагула, уборочные машины идут в Нерду. Ночью бригады работали на ачирском зимнике, сейчас из Янгутума техника следует в Лайтамак", - пояснила директор ДРСУ-6 Вера Дробышева.