Один человек погиб при пожаре в Тобольском районе

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Погибшего человека нашли в ходе тушения пожара и разбора конструкции в пос. Надцы Тобольского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о пожаре в частном двухквартирном, одноэтажном, деревянном жилом доме поступило в четвертом часу утра. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось горение кровли дома на улице Озерной.

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пламя повредило жилой дом на площади 60 квадратных метров. В тушении принимали участие сотрудники муниципальной пожарной охраны, подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области и добровольная пожарная дружина населенного пункта. Всего 12 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.