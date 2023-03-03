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Один человек погиб при пожаре в Тобольском районе

Происшествия, 12:48 03 марта 2023

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Погибшего человека нашли в ходе тушения пожара и разбора конструкции в пос. Надцы Тобольского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о пожаре в частном двухквартирном, одноэтажном, деревянном жилом доме поступило в четвертом часу утра. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось горение кровли дома на улице Озерной.

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пламя повредило жилой дом на площади 60 квадратных метров. В тушении принимали участие сотрудники муниципальной пожарной охраны, подразделений ГУ МЧС России по Тюменской области и добровольная пожарная дружина населенного пункта. Всего 12 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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