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Вебинар об особенностях экспортных поставок проведут для тюменских предпринимателей

Общество, 08:28 06 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вебинар "Особенности экспортных поставок и работы со странами СНГ" состоится 21 марта с 14 до 16 часов, сообщает Центр поддержки экспорта Фонда Инвестиционное агентство Тюменской области.

На вебинаре участников детально ознакомят с наиболее эффективными практиками выхода на рынки стран СНГ российских предприятий, научат грамотно выстраивать работу с иностранными заказчиками и торговыми партнерами в текущих условиях.

Вебинар проведет генеральный директор Международного агентства продвижения экспорта (IEXPA), генеральный директор Консалтинговой компании "Деларей", исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров Юрий Шурыгин.

Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация по ссылке.

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# вебинар , экспорт

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