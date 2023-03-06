Вебинар об особенностях экспортных поставок проведут для тюменских предпринимателей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вебинар "Особенности экспортных поставок и работы со странами СНГ" состоится 21 марта с 14 до 16 часов, сообщает Центр поддержки экспорта Фонда Инвестиционное агентство Тюменской области.

На вебинаре участников детально ознакомят с наиболее эффективными практиками выхода на рынки стран СНГ российских предприятий, научат грамотно выстраивать работу с иностранными заказчиками и торговыми партнерами в текущих условиях.

Вебинар проведет генеральный директор Международного агентства продвижения экспорта (IEXPA), генеральный директор Консалтинговой компании "Деларей", исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров Юрий Шурыгин.

Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация по ссылке.