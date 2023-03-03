Цветы к 8 Марта в Тюмени - обзор цен и необычных предложений

| Фото: Тепличное хозяйство в Тюмени art72.su | Фото: Тепличное хозяйство в Тюмени art72.su

Тюльпаны стоимостью от 45 рублей можно приобрести в Тюмени к 8 Марта. Обзор цен, ассортимента и необычных предложений к празднику – в материале информационного агентства "Тюменская линия".

Один из самых бюджетных вариантов предлагает традиционно "Цветочный базар" (ул. Аккумуляторная, 1, стр. 3). Стоимость тюльпанов – 45 рублей за штуку, но продажа только упаковками по 20 и 50 штук. Бронирования и предзаказа здесь нет.

Тюльпаны премиум-качества, выращенные на гидропонике, предлагает тепличное хозяйство в п. Березняковский (ул. Березняковская, 55). Стоимость - от 60 рублей. Здесь предлагают 30 сортов тюльпанов оптом и в розницу также без брони и предоплат. Как указано на сайте производителя: "Тюльпанов хватит на всех". Продажа упаковками по 15 штук, в каждой растения одного цвета. Окончательная стоимость зависит от сорта. Пионовидные, бахромчатые и гиганты Roman Empair – 80 рублей за штуку (1 тыс. 200 рублей – 1 упаковка). В хозяйстве можно приобрести и другой популярный к 8 Марта цветок – гиацинт. Продаются в черных транспортировочных кашпо по 150 рублей за штуку. Цвета: синий, красный, белый, розовый и оранжевый.

В цветочных магазинах города цены выше. Начинаются они от 80 рублей за стандартный цветок, махровый и пионовидные сорта – от 120 рублей. Зато, приобретая у профессиональных флористов, можно оформить букет на любой вкус или выбрать готовый вариант. Здесь фантазия и ценовой диапазон безграничны. В популярной в Тюмени сети цветочных магазинов ЦветкоFF указана стоимость от 79 рублей за ирис и тюльпан микс. В Доме цветов Malina среди прочего есть предложение о 251 тюльпане в корзине. Такая композиция обойдется в 26 тыс. 500 рублей. В салоне мишек и цветов Lafaet в праздничном ассортименте - корзины из первоцветов (гиацинты и крокусы и др.) от 2 тыс. 900 рублей - за стандартный вариант до 7 тыс. 900 рублей – за делюкс.

| Фото: Дом цветов «Малина» во ВКонтакте | Фото: Дом цветов «Малина» во ВКонтакте

В садовом центре "Плодовое" в этом сезоне популярностью у покупателей пользуются также композиции из первоцветов (примулы, гиацинты, крокусы, нарциссы). "Это связано с тем, что эти луковичные растения дольше постоят цветущими, чем срезка, а кроме того, потом их можно пересадить в свой сад, где они будут радовать хозяев каждую весну", - прокомментировали в центре. Тюльпаны в "Плодовом" - 60 рублей – стандарт и 70 рублей – махровый цветок. Купить цветы здесь (ул. Ямская, 300) можно в праздничный и предпраздничный дни с 6 до 18 часов.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор магазина Florial shop (Сити-центр, ул. Герцена, 64) ) Татьяна Шангина, тюльпаны остаются must have подарком на 8 Марта. В ее салоне можно купить и цветы поштучно, и заказать оформление (1 тыс. 550 рублей - букет тюльпанов из 15 штук) и выбрать что-то из предложенного ассортимента готовых композиций. "Бывают и интересные заказы, когда мужчины просят оформить корзину, например, из 101 тюльпана (15 тысяч рублей – прим.). Это выглядит бомбически и производит впечатление на девушку", - поделилась она.

Татьяна также добавила, что популярна и мимоза, стоимость ветки начинается от 150 рублей и зависит от размера. Она отметила, что 7 марта в ее салон в основном приходят офисные работники, которые покупают подарки для коллег, а 8 марта – мужчины, желающие порадовать близких. Оба эти дня Татьяна и ее персонал работают с 8 до 24 часов. Она поделилась, что сами флористы от букетов нисколько не устают и также радуются цветам, подаренным по поводу и без, как и большинство представительниц прекрасного пола.

Ранее мы рассказывали о том, что эксклюзивные сорта тюльпанов выращивают на частной ферме в Тюмени, а в "Плодовом" к 8 Марта высадили 400 тыс. тюльпанов.

Евгения Тенегина