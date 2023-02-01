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Эксклюзивные сорта тюльпанов выращивают на частной ферме в Тюмени

Экономика, 10:01 26 февраля 2023

предоставила Ольга Боголюбова | Фото: предоставила Ольга Боголюбова

Порядка 20 эксклюзивных сортов махровых, бахромчатых, корончатых тюльпанов выращивают на цветочной ферме "Романтик" в Тюмени. Более 14 тыс. тюльпанов готовы к 8 Марта.

"С 2006 года работала агрономом-технологом в различных компаниях. Пять лет назад решила сама заняться выращиванием цветов. Свою продукцию поставляю флористам Тюмени, небольшой объем идет в розницу", - добавила предприниматель Ольга Боголюбова.

По ее словам каждый год вкус по цветовой палитре у тюменок меняется. "Несколько лет наиболее популярными были желтые тюльпаны, сейчас мода на них отошла. Наибольшим спросом пользуются цветы нежно-розовых оттенков – пыльные, пепельные", - пояснила Ольга.

Ежегодно предприниматель посещает специализированные выставки, общается с производителями посевного материала, ищет наиболее интересные и необычные сорта. Процесс выращивания тюльпанов непростой и требует особого подхода.

"В октябре начинаю охлаждать луковицы, на выгонку уходит 1,5 месяца. Есть разные технологии выращивания: на торфе, песке, опиле, более современная и экономечски-выгодная выгонка - на гидропонике. Мы используем два варианта выгонки", - отметила она.

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Ирина Шемякина

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# предпринимательство , тюльпаны , цветы

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