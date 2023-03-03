Александр Моор поздравил с днем рождения Героя России Рустама Сайфуллина

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

С днем рождения поздравил Героя Российской Федерации Рустама Сайфуллина губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона отметил, что выбрав профессию защищать Родину, Рустам Сайфуллин взял на себя высокую миссию перед Отечеством и народом.

"За годы службы вы показали беззаветную любовь к Родине, несгибаемый характер, готовность решительно действовать в любых условиях, вести за собой товарищей. Везде, где вы служили, вы были авторитетным наставником и сегодня тысячи военнослужащих Вооруженных сил РФ благодарны вам за опыт и знания", - говорится в поздравительной телеграмме.

Александр Моор подчеркнул, что гордится личным знакомством с Рустамом Сайфуллиным, пожелав ему крепкого здоровья, надежного семейного тыла и благополучия.

Герою России полковнику Рустаму Сайфуллину исполнилось 40 лет. Рустам Сайфуллин участвовал в боевых действиях в Чечне и Сирии, командир инженерно-саперного полка. При восстановлении понтонного моста реки Северский Донец он попал под огонь противника. С тяжелым ранением продолжал контролировать форсирование реки. После окончательного выздоровления военный планирует вернуться в действующую армию.