Бойцы СВО благодарят тюменцев за поддержку
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Бойцы подразделения "Ермак" поблагодарили тюменцев за поддержку и заботу, а также за доставленные по поручению губернатора Тюменской области посылки из родного дома.
Вместе с посылками бойцам также привезли разное снаряжение: обмундирование, тактические перчатки, наборы ключей, окопные свечи, автозапчасти и др.
"Мы держимся благодаря вам. Спасибо за помощь. Служим Отечеству!", - отмели бойцы в своем видеообращении.
Видео предоставлено информационным центром правительства Тюменской области.