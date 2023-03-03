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Бойцы СВО благодарят тюменцев за поддержку

Общество, 14:05 03 марта 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Бойцы подразделения "Ермак" поблагодарили тюменцев за поддержку и заботу, а также за доставленные по поручению губернатора Тюменской области посылки из родного дома.

Вместе с посылками бойцам также привезли разное снаряжение: обмундирование, тактические перчатки, наборы ключей, окопные свечи, автозапчасти и др.

"Мы держимся благодаря вам. Спасибо за помощь. Служим Отечеству!", - отмели бойцы в своем видеообращении.

Видео предоставлено информационным центром правительства Тюменской области.

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