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60 спортсменов представят Тюменскую область на соревнованиях по смешанным единоборствам

Спорт, 16:38 03 марта 2023

Федерация ММА Тюменской области | Фото: Федерация ММА Тюменской области

Чемпионат и первенство УФО по смешанным единоборствам соберет более 250 спортсменов из Тюменской, Челябинской, Курганской, Свердловской областей, Югры и Ямала. Соревнования пройдут в Тюмени 4 и 5 марта. Тюменскую область представят 60 спортсменов, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

"В прошлом году нашим ребятам удалось занять призовые места в командном зачете. Юношеская сборная стала победителем, а мужская команда заняла второе место. В этом году подготовка нашей команды прошла хорошо, тренеры и спортсмены упорно трудились для того, чтобы наглядно показать, что ММА в Тюмени развивается и находится на очень высоком уровне, поэтому все должно пройти удачно", - сказал президент федерации ММА Тюменской области Богдан Головков.

За звание победителя посоревнуются юноши в возрастных категориях – 12-13 и 14-15 лет, мужчины. Победители и призеры соревнований будут представлять УФО на всероссийских соревнованиях. Первенство состоится в конце апреля в Сочи, а чемпионат – начале июня в Ханты-Мансийске.

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# смешанные единоборства

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