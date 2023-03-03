60 спортсменов представят Тюменскую область на соревнованиях по смешанным единоборствам

| Фото: Федерация ММА Тюменской области | Фото: Федерация ММА Тюменской области

Чемпионат и первенство УФО по смешанным единоборствам соберет более 250 спортсменов из Тюменской, Челябинской, Курганской, Свердловской областей, Югры и Ямала. Соревнования пройдут в Тюмени 4 и 5 марта. Тюменскую область представят 60 спортсменов, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

"В прошлом году нашим ребятам удалось занять призовые места в командном зачете. Юношеская сборная стала победителем, а мужская команда заняла второе место. В этом году подготовка нашей команды прошла хорошо, тренеры и спортсмены упорно трудились для того, чтобы наглядно показать, что ММА в Тюмени развивается и находится на очень высоком уровне, поэтому все должно пройти удачно", - сказал президент федерации ММА Тюменской области Богдан Головков.

За звание победителя посоревнуются юноши в возрастных категориях – 12-13 и 14-15 лет, мужчины. Победители и призеры соревнований будут представлять УФО на всероссийских соревнованиях. Первенство состоится в конце апреля в Сочи, а чемпионат – начале июня в Ханты-Мансийске.