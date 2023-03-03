Владимир Якушев вручил Звезду Героя России родным капитана Ивана Марина, погибшего в ходе СВО

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев вручил высшую государственную награду семье погибшего в ходе СВО офицера Ивана Марина.

"Подвиг, который совершил ваш сын, муж и отец, лишил вас самого близкого и дорогого человека. Но я уверен: он не мог поступить иначе, - сказал Владимир Якушев. - Как истинный командир, он до последнего бился за своих подчинённых. Принял удар на себя, героически защитив сослуживцев. Он отдал жизнь за Отечество. За мирное небо над родным домом. За будущее для подрастающих поколений".

В материалах наградного дела сказано, что реактивный артиллерийский дивизион под командованием капитана Ивана Марина выполнял боевые задачи по сопровождению наступления отдельного мотострелкового полка в районе одного из населенных пунктов. Находясь на огневой позиции реактивной системы залпового огня "Град", капитан Марин, проявив мужество и отвагу, успешно руководил контрбатарейной борьбой с превосходящими по силам артиллерийскими подразделениями ВСУ. Несмотря на полученное тяжёлое ранение, продолжил руководить боем. Лично вывел боевую машину на огневую позицию и выстрелом прямой наводкой уничтожил наступающий танк националистов, что позволило отвести вверенную технику дивизиона и личный состав на безопасное расстояние.

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, капитану Ивану Марину посмертно присвоено звание Героя России.

Иван Марин родился в 1991 году в городе Свердловске. В 2013 году окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию. Последовательно прошёл все офицерские должности от командира взвода, батареи, начальника штаба дивизиона самоходного артиллерийского полка до старшего офицера отдела подготовки войск общевойсковой армии.