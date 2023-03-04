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Технику фьюзинга освоят тюменцы на мастер-классах в "Доме Машарова"

Общество, 09:59 04 марта 2023

группа "Музейный комплекс Словцова" ВКонтакте | Фото: группа "Музейный комплекс Словцова" ВКонтакте

Украшения своими руками помогут подготовить тюменцам на мастер-классах по фьюзингу в музее "Дом Машарова" в Тюмени в марте. На занятиях предоставляется все необходимое.

Техника представляет собой сплав из различных элементов стекла разной формы и цветов, которые выкладываются на прозрачную основу. Под воздействием высокой температуры происходит соединение составных частей в единое целое. В работе используется качественное стекло и инструменты итальянского и немецкого производства.

Мастер-классы пройдут 4, 11, 18, 25 марта с 13 до 16 часов, а также 10, 24 марта с 16 до 18 часов. Занятия проводятся каждый час. Стоимость участия — 460 руб. с человека, сообщает Тюменское музейно-просветительского объединение.

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