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Курс о работе с фотографическим наследием запускает Антропошкола ТюмГУ

Общество, 09:33 04 марта 2023

группа "Музей воспоминаний "Мы жили" ВКонтакте | Фото: группа "Музей воспоминаний "Мы жили" ВКонтакте

Программу дополнительного образования "Фотографическое наследие в коллекциях музеев, архивов и библиотек: как понимать, изучать, собирать и хранить фотографии" запускают сотрудники Антропошколы ТюмГУ в середине марта. Обучение пройдет в онлайн-формате.

Теория и практика по основами истории и фотографии, особенностям учета и хранения фотографических материалов дадут импульс к новому осмыслению к деятельности с фотографическими коллекциями, отмечают авторы программы.

Продолжительность программы — 32 часа. Подробности — по ссылке.

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# дополнительное образование , история , ТюмГУ

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