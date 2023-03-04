Курс о работе с фотографическим наследием запускает Антропошкола ТюмГУ

| Фото: группа "Музей воспоминаний "Мы жили" ВКонтакте | Фото: группа "Музей воспоминаний "Мы жили" ВКонтакте

Программу дополнительного образования "Фотографическое наследие в коллекциях музеев, архивов и библиотек: как понимать, изучать, собирать и хранить фотографии" запускают сотрудники Антропошколы ТюмГУ в середине марта. Обучение пройдет в онлайн-формате.

Теория и практика по основами истории и фотографии, особенностям учета и хранения фотографических материалов дадут импульс к новому осмыслению к деятельности с фотографическими коллекциями, отмечают авторы программы.

Продолжительность программы — 32 часа. Подробности — по ссылке.