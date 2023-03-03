В Нижней Тавде отметили победителей этапа конкурса "Педагог года"

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Победителей муниципального этапа конкурса "Педагог года" отметили в Нижней Тавде. Их поздравил губернатор региона Александр Моор.

"Конкурс проходит в особенный год — Год педагога и наставника. Популярность профессии растет с каждым годом. В педагогическом вузе растет конкурс на поступление. В 2022 году — почти 18 человек на место", — отметил он.

В конкурсе участвовали 19 педагогов в пяти номинациях: воспитатели, учителя, дефектологи, классные руководителя и молодые специалисты. Победители отправятся на региональный этап конкурса, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Отметим, в сфере образования Нижнетавдинского района трудятся более 300 педагогов.