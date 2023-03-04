Выставку в "Конторе пароходства" представит сибирская арт-группа "Малышки 18:22"

| Фото: группа "Контора пароходства" ВКонтакте | Фото: группа "Контора пароходства" ВКонтакте

Выставка "Только бизнес, милый" сибирской арт-группы "Малышки 18:22" открывается в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23А, стр. 1) в Тюмени 8 марта в 19 часов.

Чтобы исследовать место и ценность человека в экономике, выставочное на время превратится в склад, а в центре появится розовый офис с блестками и символами любви.

Сестры-художницы из арт-группы проведут экскурсию по своим работам и расскажут, как вернуть человечность и заботу в обесцененного сотрудника. Только в день открытия — вход свободный.