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Выставку в "Конторе пароходства" представит сибирская арт-группа "Малышки 18:22"

Общество, 11:15 04 марта 2023

группа "Контора пароходства" ВКонтакте | Фото: группа "Контора пароходства" ВКонтакте

Выставка "Только бизнес, милый" сибирской арт-группы "Малышки 18:22" открывается в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25-го Октября, 23А, стр. 1) в Тюмени 8 марта в 19 часов.

Чтобы исследовать место и ценность человека в экономике, выставочное на время превратится в склад, а в центре появится розовый офис с блестками и символами любви.

Сестры-художницы из арт-группы проведут экскурсию по своим работам и расскажут, как вернуть человечность и заботу в обесцененного сотрудника. Только в день открытия — вход свободный.

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# выставка , Контора пароходства

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