Тоболячке со сложным диагнозом врачи помогли сохранить репродуктивное здоровье

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Успешную операцию пациентке из Тобольска с диагнозом многоузловая миома матки провели врачи Областной клинической больницы № 1 Тюмени. Женщина снова сможет стать матерью.

Заболевание грозило риском удаления органа, именно это тоболячке советовали во многих медучреждениях. Женщина категорически не хотела лишаться возможности еще иметь детей, поскольку недавно вышла замуж. Ситуацию усугубляла анемия тяжелой степени.

На консультации по предстоящей операции присутствовали гинекологи, анестезиологи и гематологи. Поднять гемоглобин удалось консервативными методами и пациентку допустили к операции. Хирурги провели ей миомэктомию — удалили из мышечной стенки матки более 30 узлов от 2 до 10 см в диаметре. На пятые сутки пациентку выписали домой, сообщает пресс-служба медучреждения.