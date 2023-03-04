Команды студенческих общежитий посоревнуются в импровизации и волейболе в Тюмени

| Фото: группа "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области" ВКонтакте | Фото: группа "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области" ВКонтакте

Состязания "Кампус 3.0: ВОбщаге" пройдут на молодежных площадках Тюмени 25 и 26 марта. Команды общежитий вузов и ссузов посоревнуются в виртуальном пространстве и волейболе на батутах, покажут мастерство импровизации и проявят ловкость в турнире "Башня", пишет "Мегатюмень".

Подать заявку на участие могут студенты из профессиональных и высших образовательных организаций Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска и Ялуторовска от 16 до 27 лет в группе "Студенческого совета Тюменской области" "ВКонтакте". Сделать это можно до 21 марта.