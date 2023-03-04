  • 4 марта 20234.03.2023суббота
  • В Тюмени -4..-6 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Команды студенческих общежитий посоревнуются в импровизации и волейболе в Тюмени

Общество, 14:34 04 марта 2023

группа "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области" ВКонтакте | Фото: группа "Студсовет72 | Студцентр Тюменской области" ВКонтакте

Состязания "Кампус 3.0: ВОбщаге" пройдут на молодежных площадках Тюмени 25 и 26 марта. Команды общежитий вузов и ссузов посоревнуются в виртуальном пространстве и волейболе на батутах, покажут мастерство импровизации и проявят ловкость в турнире "Башня", пишет "Мегатюмень".

Подать заявку на участие могут студенты из профессиональных и высших образовательных организаций Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска и Ялуторовска от 16 до 27 лет в группе "Студенческого совета Тюменской области" "ВКонтакте". Сделать это можно до 21 марта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# общежития , студсовет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:02 04.03.2023Молодожены Тюменского района смогут зарегистрировать брак на Красную горку
16:30 04.03.2023Выставка о редакторе "Тобольских губернских ведомостей" открылась в музее редких изданий
16:15 04.03.2023 О современной медицине и фармации расскажут школьникам и студентам на форсайт-форуме в Тюмени
15:06 04.03.2023Лучшим педиатром России стала Наталья Горохова из Тюмени