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Об образовании в Тюмени во второй половине XIX века можно узнать в библиотеке Менделеева

Общество, 14:16 04 марта 2023

группа "Краеведение Тюменской области" ВКонтакте | Фото: группа "Краеведение Тюменской области" ВКонтакте

Книжно-иллюстративная выставка, посвященная Году педагога и наставника в России, открылась в Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева. На ней представлены издания из фонда библиотеки, рассказывающие о развитии системы образования в области, о начальных, средних и высших учебных учреждениях.

С 60-х годов ХIХ века в Тобольской губернии увеличивается количество школ, что говорит о повышении спроса на народное образование, вызванного развитием сибирской экономики. Основной прирост школ и количества учащихся шел за счет сельских училищ министерства государственных имуществ. Подробнее о становлении народного образования можно узнать из книги "Очерки по истории народного образования Западной Сибири".

1960–1980-е годы явились "звездным часом" в развитии Западно-Сибирского региона. Открытие на тюменской земле крупнейших по масштабам месторождений углеводородного сырья кардинально преобразило северные районы, ставшие центром нефтегазодобывающей промышленности, и саму Тюмень. Подробнее об этом можно узнать из книги "Время выбрало нас. ТИИ – ТюмГНГУ 50 лет".

Также на выставке можно ознакомиться с биографией известных и значимых личностей, внесших значительный вклад в развитие образовательной отрасли региона.

Экспозиция открыта до 1 октября.

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# библиотека , выставка , история

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