На тюменских трассах пройдут сплошные проверки водителей автобусов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На загородных дорогах в Тюменской области пройдут сплошные проверки автобусов с привлечением медработников. Они проследят за противопоказаниями у водителей к управлению транспортом, в числе которых переутомление и усталость.

"В регионе активизируют мероприятия по безопасности пассажирских перевозок. Отдельный мониторинг пройдет по маршрутам школьных автобусов. Также уделим внимание выявлению нарушений, связанных с перевозкой пассажиров сверх вместимости автобусов", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В 2022 году в регионе произошло 202 ДТП с участием пассажирского транспорта. В них погибли 6 человек, 256 человек ранены. Каждое второе происшествие произошло по вине водителей автобусов и маршрутных такси. В этом году зафиксировано 22 ДТП с участием автобусов, в 15 из них виновны водители общественного транспорта.