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15 тюменских биатлонистов выступят на Кубке Содружества в "Жемчужине Сибири"

Спорт, 10:15 04 марта 2023

группа "ЦСП72 - Центр спортивной подготовки" ВКонтакте | Фото: группа "ЦСП72 - Центр спортивной подготовки" ВКонтакте

Очередной этап Кубка Содружества пройдет в "Жемчужине Сибири" в Тюмени 9, 11 и 12 марта. На старт выйдут сильнейшие спортсмены из России и Республики Беларусь. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Нашу область на Кубке представят 15 биатлонистов", — отметил он.

В числе участников от нашего региона — призеры Олимпийских игр Евгений Гараничев и Александр Логинов, а также Александр Поварницын и Виктория Сливко, которые неделю назад подтвердили статус чемпионов на всероссийских соревнованиях по биатлону в Ижевске.

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