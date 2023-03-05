Голышмановские старшеклассники побывали в отделении лучевой диагностики

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Экскурсию по отделению лучевой диагностики для учащихся 10 класса Голышмановской школы №1 провел детский хирург Областной больницы №11 Максим Колегов. Он рассказал о компьютерной томографии, о том, чем исследование на нем отличается от рентгенографии и флюорографии, объяснил принцип действия.

Ребята узнали о мерах безопасности в помещениях с КТ - о вмонтированных в стены, потолок и пол рентгенозащитных ограждающих конструкциях, защитных стеклах для лаборантов. Далее экскурсия переместилась в рентген-кабинет, где тоже на каждом шагу - современные технологии.

"Цифровые снимки создаются быстрее, а это очень важно. Чем быстрее врач получит результаты исследования, тем быстрее пациенту окажут помощь", - пояснил врач.

Экскурсии в больницу проходят в рамках проекта "Медицинский класс в школе", сообщает пресс-служба медучреждения.