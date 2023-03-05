В тюменском поселке Березняковский из коллектора достали собаку

| Фото: vk.com/tyumen_voda | Фото: vk.com/tyumen_voda

Собаку достали из коллектора в пос. Березняковский рабочие цеха водоотведения. Она провалилась в открытый колодец. Животное уцелело, передано хозяину. Подобные случаи связаны с воровством крышек канализационных люков, рассказали в "Росводоканал Тюмень".

"В прошлом году из системы водоотведения нашими специалистами были извлечены лестница, одеяло, лопата, запчасти от автомобиля, части мангала, мяч, мобильные телефоны, детские игрушки", – говорят специалисты компании, подводя итоги 2022 года.

Самая большая проблема – огромное количество салфеток из нетканых материалов (влажная туалетная бумага, детские салфетки), а также предметы личной гигиены, жир, остатки строительных смесей и прочий мусор, сообщает "АиФ - Тюмень".

При плановой промывке магистрального коллектора вдоль улицы Мельникайте в районе торгового центра "Кристалл" из сети извлечено пять "КамАЗов" салфеток.