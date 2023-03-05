Система "Паутина" выявила в Тюменской области более 700 "бесправников"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

708 "бесправников" отстранили от управления транспортом за первые два месяца 2023 года. Их выявили с помощью системы "Паутина", сообщает региональная ГАИ.

Работа в этом направлении продолжится. "Весной и в межсезонье, движение по автодорогам автомобилистов, не имеющих достаточных навыков управления транспортом и теоретических знаний ПДД, может быть особенно опасным из-за сложных погодных условий, возможных гололедов, обледенений проезжей части, ледяного дождя и туманов. Как показывает практика, с наступлением теплой погоды водителей, управляющих транспортом без соответствующего права, становится больше", - рассказали инспекторы.

Устанавливать нарушителей поможет система "Паутина", в базу которой внесены водители, лишенные права управления транспортом. Также будут внесены данные автомобилей, которыми не единожды управляли водители без водительских удостоверений.