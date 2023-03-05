В Тюмени проекты инициативного бюджетирования начнут принимать с 9 марта

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Прием заявок для участия в инициативном бюджетировании начнется с 9 по 15 марта. Внести проект может группа не менее трех человек старше 16 лет, проживающих в Тюмени. Также органы ТОС, ТСЖ, некоммерческие организации.

Проект должен быть поддержан тюменцами. К примеру, собрать не менее 50 подписей или предоставить протокол собрания.

Стоимость проекта - не более 2 млн рублей, он должен быть реализован в течение календарного года. Кроме того, не дублировать мероприятия соответствующих муниципальных программ. Более подробную информацию можно найти на официальном сайте администрации города. Вопросы задавать в департаменте финансов и налоговой политики по телефону 51-03-96. Контактное лицо: Александр Пряхин, сообщает "Вслух.ру".