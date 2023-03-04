Мультимедиа-гиды с дополненной реальностью появятся в двух тюменских музеях

| Фото: группа "Музей «Усадьба Колокольниковых»" ВКонтакте | Фото: группа "Музей «Усадьба Колокольниковых»" ВКонтакте

Проекты музея "Усадьба Колокольниковых" в Тюмени и музея "Легенды седого Иртыша" в Увате успешно прошли отбор на создание мультимедиа-гидов с технологией дополненной реальности. Они будут запущены на платформе "Артефакт" в 2023 году.

Речь идет о выставочных проектах "Торговый дом И.П. Колокольникова. Наследники" и "От палеозоя до наших дней", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Платформа "Артефакт" разработана министерством культуры РФ в рамках национального проекта "Культура". 13 выставок музеев Тюменской области уже представлены там.