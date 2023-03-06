Синоптики прогнозируют теплую и снежную неделю в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Теплую погоду прогнозируют синоптики в Тюменской области в ближайшую неделю, с 6 по 12 марта. По данным центра Фобос, в течение недели в отдельных районах возможен снег и сильный ветер.

В Тюмени 6 марта днем ожидается переменная облачность, небольшой снег, на дорогах гололедица. Днем от ноля до 2 градусов мороза, ночью до минус 11. Ветер западный, сильный, с порывами до 12 метров в секунду.

7 и 8 марта синоптики прогнозируют переменную облачность, возможен небольшой снег. Дневная температура воздуха составит минус 2, ночная – минус 11 градусов. Ветер восточный, 2 метра в секунду.

От 2 до 4 градусов мороза и небольшой снег ожидаются в Тюмени днем 9 марта. Ночью столбики термометров опустятся до минус 12 градусов, ветер юго-восточный, 5 метров в секунду.

10 марта в областной столице потеплеет до плюс 2 градусов, ночью температура воздуха составит минус 4 градуса. Осадки в этот день маловероятны, ветер южный, 7 метров в секунду.

В выходные дни, 11 и 12 марта, синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой снег. Днем ожидается от ноля до плюс 2 градусов, ночью – от 3 до 5 градусов мороза. Ветер сменит направление с южного на западный и подует со скоростью до 6 метров в секунду.

Любовь Голышева