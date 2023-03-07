Шесть концертов пройдет в Тюмени во время фестиваля Рахманинова

| Фото: vk.com/tyumenphilharmonic | Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

Фестиваль Рахманинова впервые пройдет в Тюменской филармонии с 23 марта по 1 апреля. Запланировано проведение шести концертов с приглашением солистов и пианистов, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Событие посвящено памяти великого русского композитора, пианиста и дирижера, чье творческое наследие является достоянием не только русской, но и мировой музыкальной культуры.

В концертах примут участие Тюменский филармонический оркестр, солисты филармонии, гости - заслуженный артист РФ Александр Гиндин из Центра оперного пения им. Вишневской, а также пианисты Ева Геворгян и Александр Ключко.

Подробная программа фестиваля по ссылке.

Возрастное ограничение: 6+.