В Ишимском районе запустили флешмоб детских рисунков к 8 Марта

| Фото: предоставлено Светланой Щукиной | Фото: предоставлено Светланой Щукиной

Флешмоб детских рисунков запустили учреждения культуры Ишимского района к Международному женскому дню. Так юным жителям Тюменской области предлагают поздравить своих мам, бабушек, сестер, учителей и других близких.

"Сделать это просто – рисуешь, фотографируешь, пишешь теплые слова и выставляешь на своей страничке в соцсетях с хештегом #8марта_Тюменскаяобласть или под постом на страничке нашего Дворца культуры", - пояснила корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор Ишимского районного Дворца культуры Светлана Щукина.

К жителям Ишимского района и всех его сельских поселений уже присоединились соседи из Тюмени, Сорокинского, Упоровского, Казанского, Уватского и других муниципалитетов юга области.

"Школьники и детсадовцы создают порой настоящие шедевры, многие рисуют своих мам, кто-то цветы, некоторые – целые праздничные сюжеты. Неважно, что изобразит ребенок, главное – он сделает это с любовью", - подчеркнула руководитель.

Выставлять свои работы можно до конца праздничной недели, добавила она. И отметила, что такое поздравление запомнится надолго и сохранится навсегда.

| Фото: предоставлено Светланой Щукиной | Фото: предоставлено Светланой Щукиной

Инна Кондрашкина