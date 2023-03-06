  • 6 марта 20236.03.2023понедельник
  • В Тюмени -1..1 С 8 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Ишимском районе запустили флешмоб детских рисунков к 8 Марта

Общество, 17:15 06 марта 2023

предоставлено Светланой Щукиной | Фото: предоставлено Светланой Щукиной

Флешмоб детских рисунков запустили учреждения культуры Ишимского района к Международному женскому дню. Так юным жителям Тюменской области предлагают поздравить своих мам, бабушек, сестер, учителей и других близких.

"Сделать это просто – рисуешь, фотографируешь, пишешь теплые слова и выставляешь на своей страничке в соцсетях с хештегом #8марта_Тюменскаяобласть или под постом на страничке нашего Дворца культуры", - пояснила корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор Ишимского районного Дворца культуры Светлана Щукина.

К жителям Ишимского района и всех его сельских поселений уже присоединились соседи из Тюмени, Сорокинского, Упоровского, Казанского, Уватского и других муниципалитетов юга области.

"Школьники и детсадовцы создают порой настоящие шедевры, многие рисуют своих мам, кто-то цветы, некоторые – целые праздничные сюжеты. Неважно, что изобразит ребенок, главное – он сделает это с любовью", - подчеркнула руководитель.

Выставлять свои работы можно до конца праздничной недели, добавила она. И отметила, что такое поздравление запомнится надолго и сохранится навсегда.

предоставлено Светланой Щукиной | Фото: предоставлено Светланой Щукиной

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# 8 марта , мама , поздравление , флешмоб

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:43 06.03.2023Из-за плохой видимости полностью прекращено движение на участке трассы Тюмень – Ханты-Мансийск
17:37 06.03.2023Школу ремесел мечтает открыть мастерица в с. Кулаково Тюменской области
17:36 06.03.2023Маскировочные сети, блиндажные свечи и талисманы создают армизонские школьники для бойцов СВО
17:26 06.03.2023Жительница Бердюжского района открыла автомойку при поддержке службы занятости