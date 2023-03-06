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Переселенцы из новых регионов России успешно адаптируются в уральских регионах

Общество, 17:48 06 марта 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Переселенцы из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Запорожской и Херсонской областей, находят работу в уральских регионах, обретают стабильный доход и успешно адаптируются к жизни в новых для себя условиях. Это отметил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев, который провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами.

Системная работа с вынужденными переселенцами, по его словам, даёт свои результаты

"Всё больше людей находят работу, обретают стабильный доход и успешно адаптируются к жизни в новых для себя регионах. Наши регионы, в свою очередь, получают хороших специалистов, зачастую по крайне востребованным специальностям, - отметил Владимир Якушев. - Важно не сбавлять темп и также интенсивно поддерживать переселенцев по всем актуальным вопросам: от оформления документов и получения положенных выплат до содействия в занятости и устройства детей в образовательные учреждения".

В Уральском федеральном округе, по данным полпредства, действуют 32 пункта временного размещения. В них проживают 1 тыс. 818 человек. Большая часть трудоспособных переселенцев, за исключением вновь прибывших, которые оформляют необходимые документы, работают.

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# Владимир Якушев , вынужденные переселенцы , пункты временного размещения

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