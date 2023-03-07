Катапульта, летательный аппарат и велосипед Леонардо да Винчи представлены на выставке в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку "Тайны до Винчи" открыли в тюменском музейном комплексе им. Словцова 7 марта. Около 60 копий изобретений гениального изобретателя, архитектора, художника Леонардо да Винчи, а также его картины, в том числе Мона Лиза, доставлены из Санкт-Петербурга.

Как рассказал на открытии проекта младший научный сотрудник Уральского отделения РАН Петр Сперанский, коллекция была создана силами российских мастеров 15 лет назад. Долгое время экспонировалась в Музее истории Санкт-Петербурга.

"Самая большая коллекция предметов, связанных с Леонардо да Винчи, хранится в Милане, в музее науки и технологий. Все это модели, сделанные по Атлантическому кодексу – манускрипт рукописей, чертежей Леонардо. Он есть в открытом доступе. При жизни часть его изобретений использовалась, но он все же больше работал как теоретик", - сказал Петр Сперанский, который провел экскурсию по выставке, рассказал о жизни знаменитого итальянца, его изобретениях, созданных шесть веков назад.

По словам директора департамента культуры Тюменской области Елена Майер, изобретения Леонардо да Винчи стали предтечей технических новшеств, которыми сегодня пользуется человечество.

"Это велосипед, вертолет, скафандр, подводная лодка и многие другие предметы. Эта выставка станет местом притяжения большого количества людей разного возраста. Она носит просветительский характер", - уверена она.

Вниманию посетителей выставки представлены по-настоящему революционные разработки гения эпохи Возрождения: парашют, катапульта, печатный станок, прожектор, домкрат, летательный аппарат и многие другие.

Посетить экспозицию, посмотреть фильм о Леонардо, увидеть создание картины "Тайная вечеря" в исполнении восковых кукол можно до 11 июня. Проект включен в Пушкинскую карту.

Анжела Лебедева