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Из-за плохой видимости полностью прекращено движение на участке трассы Тюмень – Ханты-Мансийск

Общество, 17:43 06 марта 2023

Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Движение для всех видов транспорта полностью прекращено на участке с 571 по 699 км автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск. Об этом информирует Госавтоинспекция Тюменской области.

Рекомендуется объезд через Горноправдинск.

"ГИБДД Тюменской области рекомендует временно ограничить поездки по федеральной автодороге до улучшения погодных условий", – говорится в официальном Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

Сейчас наблюдаются сложные погодные условия на федеральной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области. На 442-м км трассы несет службу наряд ДПС.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , дорожное движение

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