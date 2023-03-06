Из-за плохой видимости полностью прекращено движение на участке трассы Тюмень – Ханты-Мансийск

| Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Движение для всех видов транспорта полностью прекращено на участке с 571 по 699 км автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск. Об этом информирует Госавтоинспекция Тюменской области.

Рекомендуется объезд через Горноправдинск.

"ГИБДД Тюменской области рекомендует временно ограничить поездки по федеральной автодороге до улучшения погодных условий", – говорится в официальном Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

Сейчас наблюдаются сложные погодные условия на федеральной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области. На 442-м км трассы несет службу наряд ДПС.