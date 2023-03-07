Garage Academy и "Контора пароходства" проведут открытую дискуссию в Тюмени

| Фото: «Контора пароходства» | Фото: «Контора пароходства»

Garage Academy и "Контора пароходства" проведут открытую дискуссию в книжном магазине "Никто не спит" в Тюмени 12 марта, начало в 13 часов. Спикеры обсудят, в каких специалистах нуждается культурная сфера и где лучше получить необходимые навыки. Участие бесплатное, но по регистрации.

Спикерами станут руководитель Garage Academy Мария Польникова, технический директор по выставкам Музея "Гараж", наставник трека "Менеджмент выставочных проектов" на магистерской программе "Практики кураторства в современном искусстве" Анастасия Лесникова, руководитель мультицентра "Контора пароходства" и проекта паблик-арта "Морфология улиц" Юлия Саначина. Во время дискуссии они обсудят, какие специалисты нужны для развития культурных проектов и почему институции часто испытывают кадровый голод, зачем и где учиться кураторству, арт-менеджменту и продюсированию, а также почему для практикоориентированного образования важен опыт совместного обучения.

"Каждый из нас расскажет о своем профессиональном опыте. Я поделюсь подробностями про открытие "Конторы пароходства" в Тюмени, а именно о запуске собственного выставочного пространства и поиске его куратора. Какие есть сложности в поиске эксперта в разных городах России для локального проекта. Также я расскажу о том, как можно развивать современное искусство без профильного образования и какие есть альтернативные способы погружения в профессию", — поделилась Юлия Саначина.