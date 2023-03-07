Тюменская компания-владелец платформы LegpromRF получила статус Сколково

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Компания НИИ "Цифровые технологии", которая запустила в Тюмени единую цифровую платформу LegpromRF, получила статус участника фонда "Сколково". Это открыло для нее большие возможности – налоговые и таможенные льготы, программа возмещения инвестиций, консультационная помощь отраслевых экспертов, сообщает Тюменский технопарк.

На платформе "LegpromRF" процесс производства разделен на операции, для каждой формируется пул квалифицированных исполнителей: заказчики заполняют на платформе техническое задание, поставщики - цифровой паспорт о ресурсах производства. Алгоритмы системы под каждый запрос клиента подбирают подходящих исполнителей каждого этапа работ, с учетом их специализации, текущей загрузки, территориальной близости.

Тюменский проект уже поддержали Фонд содействия инновациям, Агентство стратегических инициатив, а в феврале 2023 году Фонд Сколково. Узнать больше о процедуре прохождения экспертизы, статусе участника "Сколково" и возможностях, которые он открывает перед технологическими компаниями, можно в Тюменском технопарке.

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