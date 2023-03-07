Перспективы обучения студентов-медиков в Китае обсудили в Тюмени

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Секретарь директора департамента международного сотрудничества и обменов министерства образования КНР Ао Вэнь Цзюань и глава рекрутинговой компании Чжан Жуй посетили Тюменский медицинский университет. Они обсудили вопросы сотрудничества в сфере образования, науки и культурного обмена, познакомились с жизнью китайских студентов, которые проходят обучение в университете.

"Министерство образования КНР поддерживает программу, по которой обучаются в Тюмени наши студенты, и планирует расширять сотрудничество между Китаем и Тюменским медицинским университетом. Мы приехали, чтобы своими глазами увидеть условия обучения и проживания студентов, и подготовить следующих абитуриентов, чтобы направить их в Тюмень", - сказал Чжан Жуй.

По словам Ао Вэнь Цзюан, студенты быстро привыкают учиться и жить в Тюмени. В общежитии им уютно, нравятся условия обучения, аудитории. Единственное - они ещё не привыкли к российской кухне.

Особое внимание участники встречи уделили вопросу двойных дипломов по программам бакалавриата направления высшего сестринского образования.

"Программа предусматривает четырехгодичное обучение, два года студенты из КНР учатся в Китае, два года – в России, в нашем университете. Китайская сторона не исключает и обратного варианта, предусматривающего обучение тюменских студентов в Китае", - пояснил ректор ТМУ Иван Петров.

Для преодоления языковых и коммуникационных барьеров стороны наметили активизировать студенческую и преподавательскую академическую мобильность, развивать культурные связи, расширять возможности и механизмы взаимодействия для знакомства студентов и преподавателей университета с китайской культурой.

В ближайшее время в Тюменском медицинском университете пройдет ряд встреч с представителями университетов трех провинций Китая.