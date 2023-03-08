Грачи прилетели: вестников весны заметили в Тюмени

| Фото: vk.com/rbcu.tyumen | Фото: vk.com/rbcu.tyumen

Первого грача-разведчика зафиксировал на фотокамеру житель Тюмени Евгений Баянов на ул. Геологоразведчиков 7 марта. В своей публикации он отметил, что птица вернулась в колонию, образованную на данной территории.

Как рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" орнитолог, младший научный сотрудник института биологии ТюмГУ Полина Показаньева, весна приходит с прилетим грачей - эти птицы первыми возвращаются к нам из теплых краев.

Массового прилета вестников весны можно ждать со дня на день, уверена она. Хотя в 2022 году первого грача в Тюмени заметили 18 февраля.

"Ориентируются птицы по тому, как изменяется световой день, а он увеличился. Также от наличия корма на миграционном пути, если у грачей есть возможность остановиться и отдохнуть в более южных территориях, где уже появились проталины, они это делают. Лакомятся беспозвоночными", - говорит Полина.

Помимо грачей еще ряд птиц намекают людям о начале весны. Орнитолог Полина Показаньева относит к этой группе большую синицу: "Я пару дней назад услышала весеннюю песню большой синицы, было очень забавно наблюдать, как валит снег, а синичка поёт не смотря ни на что".

А еще у младшего научного сотрудника института биологии ТюмГУ перелинял свиристель, который попал к ней со сломанным крылом более трех лет назад. Линька пернатого питомца - тоже признак весны, уверяет Полина.

Напомним, жителям Тюменской области предлагают принять участие в акции "Весна идет" - зафиксировать встречу перелетных птиц с 1 марта до 31 мая. Самых активных ждут подарки.

Анжела Лебедева