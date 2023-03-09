В Тюменской области помогают и поддерживают семьи погибших участников СВО

| Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Семьям погибших участников специальной военной операции оказывают помощь и поддержку в Тюменской области.

"Мы проводим встречи с родными мобилизованных, раненных и погибших и в Тюмени, в других городах и районах области. Наша главная задача — оказывать семьям всю возможную поддержку, помогать решить проблемные вопросы, если такие возникают, организовать при необходимости консультацию с опытным юристом", — подчеркнул секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов.

Объединенный штаб для помощи "Единой России", "Молодой гвардии" и волонтерского движения #МыВместе всегда открыт для родных военнослужащих, здесь готовы оказать любую помощь, отметила руководитель регионального исполкома партии Ольга Швецова.

"Бойцы отдали свои жизни, защищая Отечество, и мы должны сделать все, чтобы помочь их семьям пережить этот страшный период. Поддержка нужна и на бытовом уровне, например, оформить документы для получения льгот", – уверена она.

Помощь готова оказывать и недавно созданная общественная организация – комитет семей воинов Отечества. Всегда готовы поддержать и волонтеры-молодогвардейцы.

"Если нужно выполнить мужскую работу по дому или участку, сделать ремонт, решить какие-то бытовые задачи, наши ребята подъедут в любое время", - подчеркнул координатор "Молодой гвардии" по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев.

Один из вопросов, который волнует матерей погибших сегодня, – содействие в установке мемориала на месте захоронения. Такой вопрос задала на встрече Надежда Гоненко. Ее сын, Николай, был мобилизован в октябре 2022 г. Воевал в составе парашютно-десантного батальона и погиб в декабре под городом Каменная ЛНР. Молодой человек посмертно награжден орденом Мужества.

Председатель "Союза десантников" Тюменской области Григорий Григорьев, который также был приглашен на встречу, отметил, что этот вопрос прорабатывается, сообщает пресс- регионального отделения партии "Единая Россия".