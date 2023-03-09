Тюменские врачи проконсультируют жителей Абатского района

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Квалифицированную медицинскую помощь окажут тюменские врачи в рамках реализации нового проекта "Здоровое село" жителям Абатского района с 10 по 20 марта.

Работать в муниципалитете 20 специалистов из Тюмени будут на базе Молодежного центра. Они проведут осмотр, диагностику жителей Абатского района, назначат или внесут изменения в лечение, дадут рекомендации. По утвержденному графику примут пациентов терапевт, кардиолог, эндокринолог, врач УЗИ, невролог, хирург, гастроэнтеролог, онколог, гериатр, психиатр-нарколог, специалист центра СПИД.

Запись к узким специалистам осуществляется после предварительного осмотра врачом-терапевтом (фельдшером). При себе нужено иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Как напоминает департамент здравоохранения Тюменской области, проект "Здоровое село" направлен на сохранение и укрепление здоровья сельского населения, ранее выявление хронических заболеваний и повышение продолжительности жизни.

Врачи проведут школы здоровья для пациентов, а для коллег из района - мастер-классы и обучающие семинары по самым актуальным темам. Специалисты Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики проведут обследование в "Палатке здоровья". Жители района смогут пройти обследование на кардиовизоре, измерить артериальное давление, пройти биоимпедансометрию. Участники получат консультацию по основным показателям здоровья, правильному питанию, профилактике гиподинамии и необходимости сохранения водного баланса в организме, ознакомятся с профилактическими печатными материалами.

Для уточнения информации по работе выездной бригады проекта "Здоровое село" можно обращаться по телефону регистратуры в филиал № 1 Областной больницы № 4" (Ишим) Абатская районная больница: 8 (34556) 4-16-33.