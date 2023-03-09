Общественные контролеры проверили экологичность "ЗапСибНефтехима"

| Фото: «ЗапСибнефтехим» | Фото: «ЗапСибнефтехим»

Концентрация наиболее часто встречающихся в воздухе загрязняющих веществ - диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода и пыль - на промплощадке "ЗапСибнефтехима" ниже, чем в центре Тобольска. К такому выводу пришли общественные контролеры.

Группа экологов-любителей посетила "ЗапСибНефтехим" в рамках проекта "Общественный контроль", чтобы убедиться, безопасна ли работа нефтегазохимического комплекса для человека и природы. Данная инициатива, сообщает пресс-служба компании, стартовала в 2022 году и предоставляет возможность горожанам, интересующимся экологическими аспектами работы крупнейшего предприятия Тобольска, лично проверить, как оно соблюдает природоохранные нормативы.

В новую группу общественных контролеров вошли 20 человек, которые записались для участия в проекте через соцсети. Большинство из них были на предприятии впервые и имели о нем самые общие сведения.

Стать на время частью этого огромного "города в городе", по словам учителя городской школы № 6, руководителя экологического отряда "Эко-active" Ирины Редикульцевой, было очень интересно.

"Удивила отлаженность процессов, их автоматизация — это большой плюс с точки зрения безопасности, - считает она. - Мы сами проводили забор проб и в Тобольске, и на производстве, загружали их в лабораторную установку. Дальше всё делает машина, система газоанализаторов, а технику не обманешь. Все показатели выводятся на экран, и мне они пришлись по душе".

Заводчане познакомили участников проекта со всем процессом измерения концентрации загрязняющих веществ, которые выполняются с использованием мобильной экологической лаборатории. И они могли вживую убедиться, что вмешаться в процесс анализа проб невозможно – все происходит в автоматическом режиме.

"В среднем в месяц мы отбираем более двух тысяч проб воздуха, - рассказала старший химик Центральной заводской лаборатории "ЗапСибНефтехима" Елена Кряжева. - Результаты измерений мы регулярно предаем коллегам из отдела экологии, которые далее направляются в виде отчета в Росприроднадзор, а также в еженедельном формате публикуются на сайте "Зеленый город". Любой желающий в любое время может ознакомиться с результатами экологического мониторинга".

Также общественные контролеры обсудили с руководителем по экологии "ЗапСибНефтехима" Людмилой Шешуковой, как утилизируют отходы предприятия, как происходит очистка использованной воды и как она возвращается в технологический цикл. Отдельно остановились на эколого-просветительских проектах предприятия, таких как "Территория чибисов", "Формула леса", "Экотропы СИБУРа" и других.